「プロ野球ドラフト会議supportedbyリポビタンD」が23日、都内のホテルで行われた。支配下、育成選手の全指名が終了。元ロッテの渡辺俊介氏の長男で、同じアンダースロー右腕の東大・渡辺向輝投手（21＝海城）は指名されなかった。また、今季のセ・リーグで打点、本塁打の2冠を獲得した阪神・佐藤輝明の弟でさわかみ関西独立リーグ・堺シュライクスに所属する佐藤太紀外野手（25＝関学大）も指名漏れ。今春の東京六大