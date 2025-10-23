ソフトバンクの王貞治球団会長は、米スタンフォード大の佐々木内野手と電話で会話し「すごく喜んでくれて、こっちもうれしかった。本人もありがとうございますと言ってくれた。一緒に高い目標を持って頑張ろうと伝えました」と球団を通じて明らかにした。