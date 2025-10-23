【ハノイ共同】ヘグセス米国防長官が11月上旬にもベトナムを訪問する方向で調整していることがベトナム政府関係者や外交筋への取材で23日、分かった。今年はベトナム戦争終結から50年に当たり、節目の訪問で和解を演出する。