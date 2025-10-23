次の衆院選大分1区に立候補を予定している参政党の野中しんすけ氏が23日会見を開き、「減税を実現する」と訴えました。 ◆参政党 野中しんすけ氏「もう一回、国政に挑戦してくれないかということを大変、多くの人から声をもらった。減税をするという訴えから実現へ変えていく」 参政党 野中しんすけ氏 野中しんすけ氏は大分市出身の39歳です。参政党の県連会長を務め、ユーチューバーとして活