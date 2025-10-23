天皇皇后両陛下は23日、長女の愛子さまを伴い、東京都慰霊堂を初めてご訪問。東京大空襲などの犠牲者に花を手向けられました。戦後80年にあたる2025年、“慰霊の旅”として第2次世界大戦の象徴的な地域を巡られた両陛下。まず訪問されたのは、太平洋戦争末期、日米両国の約3万人が命を落とした小笠原諸島の硫黄島です。6月には愛子さまを伴い沖縄へ。平和祈念資料館で愛子さまは“防空壕の中で大きな声を上げてしまう人を大人が相