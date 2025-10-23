かまいたち（山内健司、濱家隆一）が体を張ってさまざまな企画に“ガチ”で挑む人気番組『かまいガチ』。10月22日（水）の放送では、本気で奇跡を目指す企画「ホールインワン決めたいねん！」が展開された。ゴルフのホールインワンを狙うこの企画。一説によると、アマチュアゴルファーのホールインワン成功確率は約1万分の1とも言われている。かつてゴルフ場でキャディーのアルバイトをしていた山内と、ゴルフ未経験の濱家が、2時