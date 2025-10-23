◆■苦境を越えてつかんだ3連勝 「秋田戦の1勝が非常に大きかったです。選手たちは少なからずプレッシャーを感じていたと思いますので、秋田戦で勝利できた結果がこの3連勝につながったと思っています」 開幕4連敗。東アジアスーパーリーグ（EASL）を含めると、アルバルク東京は5試合連続で勝ち星をつかめなかった。しかし、『りそなグループ B.LEAGUE 2025-26 SEASON』B1リーグ戦第3