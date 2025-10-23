【その他の画像・動画等を元記事で観る】 『Venue101』#100が、10月25日23時からNHK総合で放送される。 ■出演アーティスト / 歌唱楽曲 櫻坂46「Unhappy ｂirthday 構文」TOMORROW X TOGETHER「Can’t Stop」中島健人「IDOLIC」虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会「約束になれ僕らの歌」※アーティスト名五十音順 ■「ケンティー名言クイズ」を実施 2011年に14歳でデビュー、現在はソロアӦ