10月23日午後5時56分、中越地震の発生から21年が経ちました。 全村避難を経験した長岡市山古志をはじめ、被災した地域では犠牲者を悼み黙とうが捧げられました。 高齢化や人口減少が進む中、地震を知らない世代に記憶を語り継ぐことが課題となっています。