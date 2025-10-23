これからの気象情報です。 24日(金)も秋晴れが続き、朝晩は寒くなりそうです。 ◆警報・注意報 現在、上・中・下越の内陸や山沿いを中心に、霜注意報が発表されています。 ◆10月24日(金)の天気 ・上越地方 朝から青空が広がるでしょう。 最高気温は19℃前後の予想です。今日と同じくらいで、日中でも上着が必要になりそうです。 ・中越地方 夜にかけて晴れの天気が続く見込みです。 朝晩は各地1桁台の寒さとなり