23日の外国為替市場のドル円相場は午後7時時点で1ドル＝152円57銭前後と、午後5時時点に比べ7銭の小幅なドル高・円安。ユーロ円は1ユーロ＝176円88銭前後と2銭のユーロ安・円高と横ばい圏で推移している。 株探ニュース