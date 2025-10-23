「𥶡仁親王牌・Ｇ１」（２３日、前橋）デイリースポーツファミリーの佐藤慎太郎（４８）＝福島・７８期・Ｓ１＝は１次予選２Ｒに出場。前を任せた青野将大（神奈川）の先行に乗ってゴール前詰め寄ったが２着。「青野は自分のペースに入れるのがうまい。１着が取れたレースだったので、買ってくれたお客さんには申し訳ないですね。ただ、やれそうな感じはあります」と落車からの復帰戦で状態面が心配されたものの問題