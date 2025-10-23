『Popteen vs egg MODELS CRUSH』の開幕直前SPが放送。人気モデルが“大病み”した際に、「一般人に戻りたい」などと綴った長文LINEが公開され、「やばいやばいやばい」との声が上がった。【映像】人気モデル、美脚あらわなミニスカ姿（全身あり）『Popteen vs egg MODELS CRUSH』は、人気モデルたちによるバトルリアリティショー。人気ティーン雑誌『Popteen』と『egg』の初コラボ雑誌刊行が決定し、合同雑誌の表紙と誌面のペ