トヨタ自動車向けの車部品を製造する太平洋工業（岐阜県）は２３日、経営陣による自社株買収（ＭＢＯ）に関連し、株式公開買い付け（ＴＯＢ）価格を１株あたり２０５０円から２９１９円に引き上げると発表した。期限は１１月７日まで延長する。同社の株式は、旧村上ファンド系の投資ファンド「エフィッシモキャピタルマネージメント」が保有比率を１２％まで高めていた。太平洋工業の発表によると、ＭＢＯ公表後の８月７日以降