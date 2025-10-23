Mリーグ機構は「大和証券Mリーグ2025-26」、10月23日の第1試合に出場する4選手を発表した。注目はルーキーながら5戦してラスなし、堂々と個人トップ10に入っているEARTH JETS・逢川恵夢（協会）。今夜も安定した戦いぶりでポイントを持ち帰るか。【映像】永世女流雀王・逢川恵夢、さらに輝くか初の永世女流雀王として、注目されつつMリーグ入りした逢川だが、その実力は確かなもの。5戦してトップこそ1回だが、2着3回・3着1回