£²£±Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¹ñ²ñ¼óÁê»ØÌ¾Áªµó¤Ç¡¢»²±¡ÀªÎÏ£²¿Í¤Î¼ÒÌ±ÅÞ¤ò½ä¤Ã¤Æ¡¢Ê¡Åç¿ðÊæÅÞ¼ó¤Ë£±É¼¤·¤«Æþ¤é¤º¡¢¥Í¥Ã¥È¤¬¡Ö¥é¥µ¡¼¥ëÂ¤È¿¤·¤¿¤ó¤«¡©£÷¡×¡Ö¤¢¤È£±É¼¤Ï¤É¤³¹Ô¤Ã¤¿¤Î¡©¡×¤ÈÁû¤®¤Ë¤Ê¤Ã¤¿·ï¤Ç¡¢¤Þ¤µ¤«¤Î¿¿Áê¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£»²±¡£±²óÌÜÅêÉ¼¤Ï¡¢¼«Ì±¡¦¹â»ÔÁáÉÄÁíºÛ¤¬£±£²£³É¼¤Ç²áÈ¾¿ô¤ËÆÏ¤«¤º¡£ÆüËÜ°Ý¿·°Ê³°¤Ï³ÆÅÞµÄ°÷¤¬¤Û¤Ü¼«ÅÞÅÞ¼ó¼ó¤ËÅêÉ¼¤·¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¿ô»ú¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¡ÖÊ¡Åç¿ðÊæ¤¯¤ó¡¦£±É¼¡×¤Ë¥Í¥Ã¥È¤¬¥¶¥ï¤Ä¤¤¤¿¡£¼Ò