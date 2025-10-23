記者会見するラグビー日本代表のジョーンズHC（右）とディアンズ＝23日、東京都内日本ラグビー協会は23日、リポビタンDチャレンジカップのオーストラリア代表戦（25日・国立競技場）に臨む日本代表の登録メンバーを発表し、8、9月のパシフィック・ネーションズカップ（PNC）で招集外だった37歳のリーチ（BL東京）がナンバー8で先発入りした。FBには1年ぶりのテストマッチ出場となる矢崎（早大）が入った。世界ランキングは日本