■プロ野球ドラフト会議 supported by リポビタンD（23日、新高輪プリンスホテル）【候補選手一覧】運命のドラフト会議は23日開催吉報を待つ注目選手はどこの球団が指名するのかプロ野球のドラフト会議が行われ、DeNAとソフトバンクがアメリカ・スタンフォード大学2年の佐々木麟太郎内野手（20）を1位指名。2球団による抽選の結果、ソフトバンクが交渉権を獲得した。球団を通じて王貞治球団会長（85）がコメントを発表。「まずは