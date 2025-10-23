「本当にビックリしています」創価大の山崎太陽投手が、23日に行われた2025年度のプロ野球ドラフト会議でヤクルトから3位指名を受けた。「この順位で呼ばれると思っていなかった。ぼーっとしていたら呼ばれたので本当嬉しかった。自分の中では下の方、育成で呼ばれると思っていた。まさかこの順位で」と驚きの表情を浮かべた。自身のストロングポイントについて「まっすぐに自信がある。プロでも空振りを取って、長身を活