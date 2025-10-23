栄警察署（資料写真）神奈川県警栄署は２２日、建造物侵入と性的姿態撮影処罰法違反（撮影）の疑いで、横浜市栄区飯島町、会社員の男（２５）を逮捕した。逮捕容疑は、９月４日午前８時半ごろ、市内の高校に侵入し、同校１年の女子生徒（１６）の下着をスマートフォンで盗撮した、としている。署によると、男は容疑を認め、「短いスカートをはいている女性に興味があった」などと供述している。男は高校生のような服装をして