FCNT合同会社のarrowsシリーズ最新スマートフォン「arrows Alpha（型番：F-51F）」が販売中です。カラーはホワイトとブラックで、キャリア版はドコモ、IIJmio、mineo、イオンモバイルなどで販売中。SIMフリー版は量販店や通販サイトでも取扱中で、実売価格は88,000円前後。発売直後はキャリアモデルが人気になるなど、滑り出しも好調だった様子です。 arrowsは、今ではすっかり数少なくなった国産スマホブランドの一つ。優