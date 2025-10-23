11月7日公開の『劇場版 呪術廻戦「渋谷事変 特別編集版」×「死滅回游 先行上映」』より、2種のテレビCM映像が解禁された。併せて、禪院直哉のキャラクタービジュアルも解禁。シークレットとなっていたムビチケが【直哉ver】であることも明らかとなった。【動画】『劇場版 呪術廻戦「渋谷事変 特別編集版」×「死滅回游 先行上映」』、新カットを使用した「死滅回游」CM映像集英社「週刊少年ジャンプ」にて6年半にわたる連載が