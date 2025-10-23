今年はじめ、イギリスを代表する人気スパイ映画シリーズ「007」のクリエイティブコントロール権を獲得したAmazon MGM。この権利獲得のため、10億ドル（約1500億円※1ドル150円換算）支払ったと伝えられていたが、実際はもっと安く済んだようだ。【写真】新生『007』ボンドにトム・ホランド!?候補に挙がった俳優たち「007」シリーズは、1962年公開の『007／ドクター・ノオ』以来、制作会社イーオン・プロダクションズが手掛