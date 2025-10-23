イギリスのロックバンド「ロストプロフェッツ」の元メンバーであるイアン・ワトキンス受刑者が先日、服役中であった刑務所内で殺害された事件に関して、さらに２人が逮捕された。児童への性的犯罪の数々による29年の刑に服していたワトキンス受刑者が今月11日、ウェイクフィールド刑務所で殺害された事件に関し、25歳と43歳の男が逮捕されていたが、さらに23歳と39歳の男が逮捕されたことをウエスト・ヨークシ