◆２０２５年プロ野球ドラフト会議ｓｕｐｐｏｒｔｅｄｂｙリポビタンＤ（２３日）巨人は中大・皆川岳飛（がくと）外野手を４位で指名した。巨人は３位まではいずれも即戦力投手を指名していたが、中大後輩の指名に阿部監督も笑みを見せた。身長１８２センチ、体重８８キロの左打者で、今秋の東都大学野球リーグ戦では、ここまで１０試合に出場して３５打数１５安打の打率４割２分９厘で９打点。本塁打はないものの、二