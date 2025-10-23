プロ雀士でモデルの岡田紗佳（31）が23日、自身のXを更新。2026年のカレンダー発売を告知した。【写真】これはすごい！水着姿で役満ボディ全開の岡田紗佳水着姿の写真を添えて「2026年のカレンダー発売致します！写真集の「嶺上開花」のアザーカットを使っています。来年一年もお供させてくれい！カレンダー発売イベントもあります！」と呼びかけている。ファンからは「セクシーでかわいい」「すごい！」などといった感想が