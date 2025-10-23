天津大学衛津路キャンパスの東門。（資料写真、天津＝新華社配信）【新華社天津10月23日】中国天津市でこのほど開かれた「2025国際工学教育発展会議」で発表された「国際工学教育発展報告」で、中国の工学教育が第4次産業革命の中で飛躍的に発展したことが明らかになった。規模から質への転換を成し遂げ、総体的な規模と実力はいずれも世界のトップクラスとなった。21世紀に入り、人工知能（AI）やビッグデータ、IoT（モノのイ