池袋のランドマークの1つ、サンシャインシティが専門店街アルパの大規模な店舗リニューアルを発表し、第一弾として今年11月までに14店舗をオープンすることが明らかとなっています。専門店街アルパの現状について「最近は推し活としてイベントやキャラクターショップを求めて、10〜30代女性を中心に、ファミリーやインバウンドと幅広い方々にご利用いただいています」と話す、株式会社サンシャインシティの担当者に色々と聞いてみ