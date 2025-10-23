2024年11月、掛川市の住宅で現金を奪おうと包丁をもって押し入り、高齢夫婦2人にけがをさせたインドネシア国籍の男（25）に対し検察は22日、懲役7年を求刑しました。起訴状などによりますと、インドネシア国籍の男（25）は2024年11月、現金を奪おうと掛川市国安の住宅に押し入り、住人の高齢夫婦にそれぞれ全治1か月の大けがをさせた強盗傷害の罪に問われています。10月20日の初公判で男は起訴内容を認めました。検察側は冒頭陳述