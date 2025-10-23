◇2025年 プロ野球ドラフト会議（23日）ソフトバンクはスタンフォード大・佐々木麟太郎選手の1巡目指名に成功。早速王貞治会長が直接電話で言葉を交わしたことを明かしました。ドラフト会議ではDeNAと指名が競合。城島健司CBOが壇上にあがり、見事当たりクジを引き当てました。王会長は交渉権を獲得し「まずは指名権を得られたことが何よりうれしいですよ。我々の思いが通じたんだと思うね」とコメント。さらに佐々木選手の魅力に