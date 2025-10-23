「プロ野球ドラフト会議supportedbyリポビタンD」が23日、都内のホテルで行われ、中京大の秋山俊外野手（22＝仙台育英）が西武から3位指名された。名古屋市内の中京大で会見に応じた秋山は「ずっと小さい頃からの夢だったプロ野球選手のスタートラインに立つことができてうれしいですと目を潤ませた。4年前、仙台育英では指名漏れの悔しさを味わったが「やっと報われた。うれしい」と感無量の様子。今春の愛知大学リーグ