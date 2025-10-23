高市総理が労働時間規制の緩和を検討するよう上野厚労大臣に指示したことについて、日本労働組合総連合会＝「連合」の芳野会長は「緩和することはあってはならない」と主張しました。連合芳野友子 会長「未だに過労死、過労自死が散見される実態から目を背け、長時間労働を積み重ねれば生産性が上がるかのような言説に惑わされることなく、全ての働く者の幸せを追求していただくようお願いをしたい」高市総理が残業時間の上