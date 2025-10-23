送検のため浜松西署を出る川口陽子容疑者を乗せた車両＝23日午後静岡県掛川市で長女（5）の遺体を冷凍庫に遺棄した疑いで母親の川口陽子容疑者（37）が逮捕された事件で、遺体にあざなど目立った外傷や骨折は確認されなかったことが23日、捜査関係者への取材で分かった。日常的な暴行はなかったとみられ、育児の悩みなどから川口容疑者が突発的な行動を取った疑いもあるとみて死亡の経緯を調べている。県警は同日、死体遺棄の