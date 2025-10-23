小笠原日出男さん旧東海銀行（現三菱UFJ銀行）で最後の頭取を務めた小笠原日出男（おがさわら・ひでお）さんが9日午前2時25分、老衰のため愛知県春日井市の病院で死去した。87歳。高知市出身。自宅は春日井市。葬儀・告別式は近親者で行った。喪主は次男弘（ひろし）さん。後日、三菱UFJ銀行がお別れの会を開く予定。東大経済学部を卒業し、1962年に東海銀行に入行。98年に頭取に就任した。バブル崩壊に伴う不良債権処理を進め