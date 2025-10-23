23日朝早く、富士山で初冠雪を観測しました。山頂から中腹にかけて積もった雪は富士山への冬の訪れを告げています。23日朝の最低気温が氷点下6.4度と、今シーズン一番の冷え込みとなった富士山。初冠雪は平年に比べ21日遅く、観測史上過去4番目に遅い観測です。富士山周辺は23日、初冠雪フィーバーに沸き、静岡・富士宮市では雪化粧した富士山にカメラを向ける人たちが相次ぎました。「きょうは初冠雪ということで、素晴らしい富士