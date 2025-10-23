いわゆる無許可の「白タク行為」で男性を乗せたとして、ベトナム国籍の男が逮捕されました。逮捕。愛知県と奈良県を格安で往復していたということです。愛知県岡崎市の派遣社員・ファン・ティエン・ダット容疑者(31)は、今年8月、ベトナム人の男性3人を乗せて、西尾市内から奈良県内まで無許可のタクシー営業をした疑いが持たれています。警察によりますと、奈良公園など観光地3カ所に立ち寄るなど、通常のタクシ}