きょうの「プロ野球ドラフト会議」で、中日ドラゴンズが1位指名したのは、青山学院大学の中西聖輝投手。 【写真を見る】ドラゴンズ1位指名の青山学院大学･中西聖輝投手｢早くチームの一員となり戦いたい｣ 目標とするのは…｢髙橋宏斗投手｣ 単独指名で交渉権獲得【プロ野球ドラフト会議2025】 即戦力との呼び声が高く、他球団との競合が予想されましたが、見事、一本釣りに成功し、青山学院大学の中西聖輝投手の交渉権