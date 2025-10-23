キャストの豪華さ、そして脚本家という点で間違いなく今期の“目玉”といえるドラマ。しかし、それはすでに“目玉だった”という過去形にすべきかもしれない。【写真】コムデギャルソンがお気に入り…目立つ私服で闊歩する二階堂ふみ三谷幸喜（64）にとって25年ぶりの連ドラ脚本（民放ゴールデン・プライム帯）となったドラマ『もしもこの世が舞台なら、楽屋はどこにあるのだろう』（フジテレビ系）。略称“もしがく”だ。主演