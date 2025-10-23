レアル・マドリードはCLリーグフェーズ第3節でユヴェントスと対戦し、1-0の勝利を飾った。そんなこの試合で決勝ゴールを決めたのがイングランド代表MFジュード・ベリンガムだ。今シーズンのスタートは肩の負傷によって出遅れてしまった同選手だが、待望の今シーズン初ゴールを記録した。チームの中心的役割を担う頼もしい男にゴールが生まれたことはチームにとってもポジティブな要素になるなか、指揮官のシャビ・アロンソ監督は次