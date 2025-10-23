能登の復興を支援するため、大手ビールメーカーが「能登の漁業」を応援する新商品の発売を石川県の馳浩知事に報告しました。県庁を訪れたのは、サントリー東海北陸営業本部の津田麻子本部長らです。これまでも被災地の「能登の祭り」を応援するため、住民への飲み物の提供や、イベントの売上金の一部を義援金として県に送ってきました。今回も来庁に合わせ、馳知事に義援金およそ147万円を届けました。また、11月18日からは東海北