江戸時代の加賀藩を舞台に藩に仕える料理人の姿を描いた、映画「武士の献立」のミュージカル版が24日から、石川県七尾市の能登演劇堂で公演されます。2013年に公開された映画「武士の献立」をもとにしたミュージカル版の本番を前に、23日は出演者らが最終リハーサルを行いました。劇中では、被災地で処分される予定だった輪島塗を再利用する「つなぐおわんプロジェクト」の一環として、輪島塗の器が舞台に花を添えます。また、能登