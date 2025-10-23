石川県小松市の小松駅東口周辺で北陸電力が建設を進めてきた、複合ビル「ウレシャス小松」が完成しました。南加賀の新たな交流拠点として活用が期待されます。小松市日の出町に完成した「ウレシャス小松」10階建てビルの外観は北前船をモチーフにしていて、エントランスの壁面には小松の石文化にちなんで地元産の石を、低層階には広範囲にわたり地元産のスギを使うなど郷土色打ち出した作りが特徴です。1階には商業テナントが入居