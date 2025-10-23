23日、県内の朝の最低気温が17℃前後となり、秋らしくなりました。 気象台によりますと、日本付近は週明けから徐々に冬型の気圧配置が強まり、気温が下がるということです。 寒気の影響で最低気温が17℃となった23日の長崎市。 通勤・通学の時間帯には、ジャケットやコートなどの上着を羽織って歩く人の姿が数多く見られました。 （通行人） 「冷えますよね。長袖の上にパーカーを着た」 (通行