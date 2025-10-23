俳優の吉永小百と天海祐希が出演する映画『てっぺんの向こうにあなたがいる』が31日に公開されるのに先立って、2人が17日に大阪市内で記者会見に出席。フォトセッションでは腕を組むなど親しい様子を見せていた。【写真】腕を組んで…ポーズを決める吉永小百合&天海祐希本作は、1975年5月16日、日本時間16時30分、女性として世界で初めてエベレスト登頂に成功した登山家・田部井淳子さんの半生を描くヒューマンドラマ。そ