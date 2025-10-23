白やピンクにオレンジなど、色鮮やかなコスモス。 諫早市の白木峰高原では、約1ヘクタールの畑で20万本あまりが楽しめます。 （栗山真乙アナウンサー） 「コスモスで有名な、白木峰高原。今年は咲いていない部分も見られます」 （行楽客） 「毎年だいたい来ているが、なんかちょっと…」 （行楽客） 「いつもはもっと鮮やか」 白木峰高原育成会によりますと、今年は梅雨明けが早かった影