◆２０２５年プロ野球ドラフト会議ｓｕｐｐｏｒｔｅｄｂｙリポビタンＤ（２３日）日本ハムが１位で明大・大川慈英（じぇい）投手を指名。交渉権を獲得した。１度目の入札で創価大・立石正広内野手を広島、阪神との３球団競合の末、抽選を外し、外れ１位では仙台大・平川蓮外野手を広島と競合。抽選の末外れ、１２球団最後の１位指名となった。大川は秋季六大学野球リーグ戦で救援として７試合に登板。計９イニングを投