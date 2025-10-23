一部区間での折り返し運転が続いている函館市電ですが、事故があった十字街停留場付近は現在、どうなっているのでしょうか。函館市末広町の市電・十字街停留場の分岐点周辺にいます。函館市電は事故直後から折り返し運転をしていて、現在は湯の川～十字街停留場での折り返し運行となっています。函館市は原因が判明したのちに運転を再開するとしていますが、まだ全区間での運転再開の見通しは立っていません。