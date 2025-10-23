Ｋｉｓ‐Ｍｙ‐Ｆｔ２の宮田俊哉が２３日、都内でカンテレ・フジテレビ系新アニメ枠「火アニバル！！」（火曜・午後１１時）の作品ラインナップ発表会見に登場した。２０２６年１月より、カンテレ・フジテレビ系で放送開始する同アニメ枠。シリーズ累計４１万部突破のＴＶアニメ「真夜中ハートチェーン」など４作品が放送予定となっている。宮田は「次にくるマンガ大賞」に２年連続でランクインしている人気作「超巡！超条先