ジェラードンのかみちぃが２２日、自身のインスタグラムを更新し、同コンビおなじみの「角刈り型抜き」を、“ＮＢＡ史上最強センター”と称されるシャキール・オニールが挑戦した様子を公開した。かみちぃは「あのシャキール・オニールさんとコラボできるなんて、バスケしかしてなかった学生時代の自分に伝えたい！！ダンクでボードを破壊しまくってきたシャックさんが、こんなに綺麗に型抜きのボードをくぐってくださるとは！