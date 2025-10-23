◆２０２５年プロ野球ドラフト会議ｓｕｐｐｏｒｔｅｄｂｙリポビタンＤ（２３日）広島が最速１５２キロ右腕の亜大・斎藤汰直（たいち、４年＝武庫荘総合）を２位で指名した。東京・武蔵野市の亜大キャンパスの大教室でチームメイト、一般学生とドラフト会議の中堅を見守った斎藤は、指名が決まると仲間の「タイチ」コールで祝福され、笑顔を浮かべて喜んだ。会見では「自分の名前が本当に呼ばれてホッとした気持ちと悔